HATAY - Uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
- Narkotik köpeği "Arven"in uyuşturucuyu araması - Ele geçirilen uyuşturucular Hatay 'da uyuşturucu ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 zanlı gözaltına alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde arama yapılan hafif ticari araçta 580 gram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine uygulama noktasında bir hafif ticari aracı durdurdu.Narkotik köpeği "Arven" ile arama yapan polis, araçta 580 gram esrar buldu.Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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