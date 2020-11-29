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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
HATAY - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

HATAY - Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

- Araç içine sıkışan yaralının kurtarılması - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesiHATAY (AA) - Hatay 'ın Erzin ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 01 ACB 996 plakalı minibüs, Erzin - Osmaniye kara yolunda devrildi.Minibüste sıkışan 1 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada yaralanan 9 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Erzin ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Tarım 

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