HATAY - Tarım aracı devrildi: 3 yaralı

- Şarampole düşen tarım aracı - Oto kurtarma ve polis aracı - Oto kurtarma çalışanının aracı incelemesi Hatay 'da tarım aracı devrildi: 3 yaralıHATAY (AA) - Hatay ’ın Altınözü ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sinan Deniz Elmacıoğlu idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Altınözü - Antakya kara yolunda devrildi.Kazada sürücü ile yanında bulunan Mehmet Elmacıoğlu ve Cuma Irmakoğlu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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