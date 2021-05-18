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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
HATAY - Tarım aracı devrildi: 3 yaralı

HATAY - Tarım aracı devrildi: 3 yaralı

- Şarampole düşen tarım aracı - Oto kurtarma ve polis aracı - Oto kurtarma çalışanının aracı incelemesi Hatay 'da tarım aracı devrildi: 3 yaralıHATAY (AA) - Hatay ’ın Altınözü ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sinan Deniz Elmacıoğlu idaresindeki "patpat" olarak tabir edilen tarım aracı, Altınözü - Antakya kara yolunda devrildi.Kazada sürücü ile yanında bulunan Mehmet Elmacıoğlu ve Cuma Irmakoğlu yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Aracı Polis Tarım 

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