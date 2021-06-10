HATAY - Tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza yapan tırın görüntüsü - Kaza yapan aracın görüntüsü - Ekiplerin çalışmaları Hatay 'da tanker ile otomobil çarpıştı: 2 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Yeşilköy Mahallesi Çaykara Caddesi'nde, M.A. yönetimindeki 33 BYM 68 plakalı tanker ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 80 ACJ 220 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım