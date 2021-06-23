HATAY - Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

- Olay yeri - İtfaiye ekiplerinin karayolunu temizlemesi - Kaza yapan otomobilin görüntü Hatay 'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Altınözü ilçesinde kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, M.H.K'nin kullandığı 20 AVV 47 plakalı otomobil, Antakya - Altınözü kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.H.K, Hatay Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı.
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