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HATAY - Suriye'de çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı (2)
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Suriye'de çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı (2)

HATAY - Suriye'de çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı (2)

- Suriye'de çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan yangın - Yangına müdahale eden ekipler - Sınır duvarı yakınındaki dumanlarSuriye'de çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Yangında 1 hektar alan zarar gördüHATAY (AA) - Hatay 'ın Yayladağı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında çıkan ve Türkiye'ye sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı.Yayladağı Sınır Kapısı yakınlarındaki Çamlıtepe mevkisi karşısında bulunan Suriye'nin Lazkiye bölgesi Kesep kasabasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.Sınır duvarının yakınındaki yangın, kısa sürede büyüyerek Türkiye tarafına sıçradı.Sınır hattında bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı 15 arazöz ve iş makineleri ile 45 işçiyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında, Türkiye tarafında yaklaşık 1 hektarlık örtülük alan zarar gördü.Suriye tarafındaki yangının da söndüğü öğrenildi.

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Ormanlık Alanda Yangın 

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