HATAY - Sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
- İtfaiye ekiplerinin gelişi - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Soğutma çalışmalarından görünüm Hatay 'da sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldüHATAY (AA) - Hatay 'da sünger fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu.Antakya Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde'deki bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Öte yandan aynı fabrikada 17 Şubat'ta da yangın çıktığı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım