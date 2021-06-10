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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
HATAY - Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

HATAY - Sulama kanalında erkek cesedi bulundu

- Ekiplerin DSİ sulama kanalı çevresinde inceleme yapması - Ekiplerin cesedi sulama kanalından çıkarması - Sulama kanalı çevresinde bekleyen ambulans ve araçlar Hatay 'da sulama kanalında erkek cesedi bulunduHATAY (AA) - Hatay ’ın Kırıkhan ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.Cumhuriyet Mahallesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalında ceset görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi işlemleri için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.

Polis Bild Sudan Sulama Kanalı 

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