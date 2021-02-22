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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı

HATAY - Su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardı

- Su kanalına düşen devenin itfaiye ekiplerince kurtarılması - İtfaiye erinin konuşması Hatay 'da su kanalına düşen deveyi itfaiye kurtardıHATAY (AA) - Defne ilçesinde su kanalına düşen deve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toygarlı Mahallesi'nde özel çiftliğe ait bir devenin su kanalına düştüğü ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.Ekipler, kepçe ve halat yardımıyla deveyi bulunduğu yerden yara almadan kurtardı.Devenin sahibi Esat Hasırcı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Su Kanalı Harekete Geç 

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