HATAY - Sokaklar boş kaldı

- Meydan, cadde ve sokaklarda hakim olan sakinlik - Polis ekiplerinin denetimi Hatay 'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimler yaptı. Ekipler dışarıda olan araç ve vatandaşları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.
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