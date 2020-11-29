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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
HATAY - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

HATAY - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Cadde, sokak ve meydanlardan görüntü - Güvenlik güçlerinin kontrolleri - Caddelerde temizlik yapan belediye ekipleriDoğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyorADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Bülent Angın ve Ziyapaşa bulvarlarının boş kaldığı görüldü.
Kentte önlem alan polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan bazı vatandaşlara ceza yazdı.Ekipler, motorlu kuryelerin izin belgelerini kontrol etti. - MersinMersin'de ise yaya ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kıyı bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı ile Mersin İdmanyurdu, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray meydanlarında sessizlik hakim oldu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana caddelerde ve kavşaklarda önlem alarak denetim yaptı. - Hatay Kovid - 19 ile mücadele kapsamında Hatay 'da, saat 05.00'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Hatay 'ın merkez Antalya ilçesinin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri sessizliğe büründü.Polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol yaptı. - OsmaniyeOsmaniye'de de normal zamanda kalabalık olan Atatürk, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes Bulvarı ile Devlet Bahçeli Meydanı'nda kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.Polis ekiplerinin, ana arter ve meydanlarda devriye görevi yaptığı görüldü.

Polis Koronavirüs Kalaba Alabalık Polis Ekipleri 

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