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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

HATAY - Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

- Antakya - Samandağ yolunda az sayıda seyreden araç - Adliye yolundan geçiş yapan araçlar - Kentteki boş üst geçitler - Antakya şehir içi yollarda hakim olan sakinlikAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakimADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarları, Atatürk ve Seyhan caddeleri ile Merkez Park'ta sessizlik hakim oldu.Mersin'de, normal zamanlarda sıklıkla tercih edilen sahil şeridindeki İnönü ve Adnan Menderes bulvarlarında sakinlik oluştu. Kıyı bandındaki koşu yolları ile oturma ve oyun grupları da boş kaldı. Hatay 'da, Cumhuriyet ve Kemal Paşa caddeleri ile kent genelindeki kavşak ve ana arterlerde sessizlik hakim oldu.Osmaniye'de de kentin işlek yerlerinden Musa Şahin, Devlet Bahçeli ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk Caddesi'nin boş kaldığı görüldü.

Hafta Sonu Koronavirüs Üst Geçit Şehir İçi 

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