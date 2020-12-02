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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - Sokağa çıkma kısıtlaması

HATAY - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Cadde ve sokaklardan görüntü - Uygulama yapan emniyet ekiplerinden görünüm Hatay 'da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyduğu görüldü.
Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri sessizliğe büründü.Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı.
Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Trol 

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