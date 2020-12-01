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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
HATAY - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)

HATAY - Sokağa çıkma kısıtlaması (2)

- Antakya cadde ve sokaklarından detay - Uygulama yapan ekiplerden detayHATAY - Hatay 'ın İskenderun ve Antakya ilçesinde de saat 21.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve alanlar boş kaldı.Antakya'nın işlek bölgelerinden Atatürk, Cumhuriyet, Fatih, Kurtuluş, İnönü, Saray, Adnan Menderes, Harbiye Caddeleri ile Cumhuriyet ve Ulus meydanları sessizliğe büründü.Polis ekipleri ana arterlerde denetleme noktaları oluştururken mobil ekipler ise kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor. - OsmaniyeOsmaniye'de saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.Kentin en işlek noktaları Atatürk, Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes Bulvarı ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı.Polis ekipleri ana arterlerde denetim ve devriye görevi yaparken işlek caddelerin girişlerinde bekleyen ekiplerin araçları durdurarak belge kontrolü yaptı.

Trol 

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