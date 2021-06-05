HATAY - Seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu
- Aracın yanması - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Polis ekipleri Hatay 'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştuHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde Yunus Yılmaz'ın kullandığı 31 AGN 006 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.Otomobil kullanılamaz hale geldi, yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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