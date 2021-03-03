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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - Şehit polis Anıl Kemal Kurtul'un adı, kütüphanede yaşatılacak

HATAY - Şehit polis Anıl Kemal Kurtul'un adı, kütüphanede yaşatılacak

- Kırıkhan ilçesindeki kütüphanenin açılış töreni - Hatay - Kırıkhan 408 Evler İlkokulu dışı ve bahçesi - Şehit polis Anıl Kemal Kurtul'un adın verildiği kütüphaneden detay - Kütüphanenin açılışı - Şehit eşi Hülya Kurtul'un açıklamaları - Okul Müdürü Ersin Aladağ'ın açıklamalarıŞehit polis Anıl Kemal Kurtul'un adı, memleketi Hatay 'daki kütüphanede yaşatılacakHATAY (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl terör operasyonunda şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul'un adı, memleketi Hatay 'da silah arkadaşları ve ailesinin desteğiyle oluşturulan kütüphaneye verildi.
Şehidin eşi Hülya Kurtul, Kırıkhan ilçesindeki kütüphanenin açılış töreninde, eşinin adının burada yaşatılacak olmasından mutluluk ve huzur duyduğunu belirterek, "İlerde kızım büyüyünce, burayı görünce o da çok mutlu olacak, buna eminim." dedi.
Kurtul, "Kütüphanemizin açılışına destek olan çok isimsiz kahramanımız var. Özellikle eşimin can arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin çeşitli yerlerinden kitap desteği oldu." ifadelerini kullandı.Okul Müdürü Ersin Aladağ da yaklaşık 2 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin oluşturulmasına destek verenlere teşekkür etti.Açılışta, şehidin babası Muhammed, annesi Meryem, 1 yaşındaki kızı Öykü Kurtul ile İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç ve Milli Eğitim Müdürü Cahit Ayazhan da yer aldı.

Şehit Açılış Töreni Kütüphane Terör Operasyonu Harekat Polisi 

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