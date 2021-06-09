HATAY - Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
- Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın cenazesinin Antakya Mezarlık Kompleksi Camisine getirilmesi - Şehidin yakınlarının tabuta sarılması - Cenaze namazına katılanlar - Şehit yakınları - Helallik alınması - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin omuzlarda taşınmasıŞehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay 'da son yolculuğuna uğurlandıHATAY (AA) - Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Hatay 'da toprağa verildi. Silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede dün şehit düşen Yılmaz'ın (29) Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi. Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, askeri ve mülki erkan katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Yılmaz'ın naaşı Antakya Şehitliği'ne defnedildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım