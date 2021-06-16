HATAY - Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştu

- Denizde oluşan hortum Hatay 'ın Samandağ ilçesinde denizde hortum oluştuHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde denizde 8 ayrı noktada hortum oluştu.Samandağ'da etkili olan yağışlar sonrasında denizde 8 ayrı noktada hortum oluştuğu gözlendi.Samandağ açıklarında hortum herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini yitirdi.
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