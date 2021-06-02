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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

HATAY - Saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü

- İtfaiye ekiplerinin saman yüklü tırda çıkan yangını söndürme çalışması - Yanan saman balyaları - Kamyonda meydana gelen hasar Hatay 'da saman yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldüHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangın hasara yol açtı.Mızraklı Mahallesi'nde 31 Y 6158 plakalı saman yüklü kamyonun arka bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı.Sürücü, durumu fark edip kamyonu yol kenarına çekti.İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Saman balyaları yandı, kamyonda hasar oluştu.

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