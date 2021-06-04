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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

HATAY - Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

- Şarampole devrilen araç - Karayolu - Otomobilin şarampole girdiği yerOtomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralıHATAY (AA) - Hatay 'ın Altınözü ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Enek Mahallesi Küncülü Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Yıldız D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.Kazada yaralanan Zekeriya, Sevgi, Sevcan ve Semra D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri Trol 

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