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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - Miraç Kandili idrak edildi

HATAY - Miraç Kandili idrak edildi

- Habib - i Neccar Camisi - Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin vaaz vermesi - Vatandaşların namaz kılmasıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildiADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
- Hatay Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib - i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi.Kılınan namazın ardından Kur'an - ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.Programda vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

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