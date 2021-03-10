HATAY - Miraç Kandili idrak edildi

- Habib - i Neccar Camisi - Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin vaaz vermesi - Vatandaşların namaz kılmasıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili idrak edildiADANA (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. - Hatay Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib - i Neccar Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi.Kılınan namazın ardından Kur'an - ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.Programda vatandaşlar maske takıp, sosyal mesafe kuralına uydu.Cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
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