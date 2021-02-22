Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

HATAY - Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza olduğu yer - Kaza yapan araçlar Hatay ’da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralıHATAY (AA) - Hatay ’ın Altınözü ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Altınözü çevre yolunda Cengiz D. yönetimindeki 31 ADC 47 plakalı minibüs, tali yoldan çıkan Cuma Y'nin kullandığı 35 BEB 77 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı