HATAY - Minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

- Kaza olduğu yer - Kaza yapan araçlar Hatay ’da minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralıHATAY (AA) - Hatay ’ın Altınözü ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Altınözü çevre yolunda Cengiz D. yönetimindeki 31 ADC 47 plakalı minibüs, tali yoldan çıkan Cuma Y'nin kullandığı 35 BEB 77 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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