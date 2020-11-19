HATAY - Meyve deposunda çıkan yangında 10 ton mandalina zarar gördü
- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Meyve deposundaki mandalina kasaları - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasıHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesindeki meyve deposunda çıkan yangında 10 ton mandalina zarar gördü.İlçeye bağlı Mızraklı Mahallesi'ndeki meyve deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda bulunan 10 ton mandalina zarar gördü.
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