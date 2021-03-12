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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Hatay merkezli uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Avcılık Irak 

-Şüphelilerin çıkarılması
-Araca bindirilmesi

( HATAY ) HATAY

- Hatay ve Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samandağ, Defne ve Antakya ilçeleri ile Antalya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden ikisi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişi serbest bırakıldı.
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