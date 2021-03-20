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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - MEB, bu yıl AB desteğiyle 35'e yakın okulu daha eğitime kazandırmayı hedefliyor

HATAY - MEB, bu yıl AB desteğiyle 35'e yakın okulu daha eğitime kazandırmayı hedefliyor

- Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür ile röportajMEB, bu yıl AB desteğiyle 35'e yakın okulu daha eğitime kazandırmayı hedefliyor - Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür: - "Güneş panellerinden ürettiğimiz enerjiyle okullarımızın elektrik ihtiyacını karşılarken, tasarruf ettiğimiz kaynakla yeni eğitim yatırımları yapabileceğiz"HATAY (AA) - BURAK MİLLİ - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki sığınmacılar için sağladığı mali yardım ve AB güven fonu kapsamında desteklenen projelerle, bu yıl 30 - 35 okulun daha eğitime kazandırılacağını bildirdi.Gür, AA muhabirine, AB hibeleriyle desteklenen eğitim altyapısı, temiz enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının sürdüğünü belirtti.
Hibe kaynağı ile uygulanan projelerin 615 bin avroluk bütçeye sahip olduğu bilgisini veren Gür, bu finansmanla Türkiye'nin farklı illerinde 410 okul inşası için 2017'de çalışmalara başladıklarını dile getirdi.Bu okullardan 126'sını tamamlayıp eğitime kazandırdıklarını aktaran Gür, şöyle konuştu:"2018'in ikinci yarısından itibaren okulların yapımı giderek hızlandı. Aynı hızla da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde 30 - 35'ini de tamamlamayıp eğitime kazandırmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda kadar yaklaşık 160 okul, çocukların hizmetinde olacak. Diğer okullarımızın da proje süreçlerini tamamlıyoruz. Hızla yıl sonuna doğru ihalelerine de çıkacağız. Okullarımızdan ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımız faydalanacak."Gür, bu desteklerin Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projeleri kapsamında uygulamaya konulduğunu ifade etti.
- Okulların elektrikleri güneş enerjisindenDevam eden enerji projeleriyle bazı okulların çatılarına güneş paneli yerleştirdiklerini ve arazi güneş enerji santralleri kurduklarını anlatan Gür, okulların elektrik ihtiyaçlarını da buradan karşılayacaklarını söyledi.

Bununla ilgili AB'nin finansal desteğiyle 40 milyon avroluk fon ayrıldığını anlatan Gür, 51 okulun çatısına güneş enerji panelleri ile 2 araziye güneş enerji santrali kurulduğunu aktardı.Gür, okullardaki çatı güneş enerji santralleri sayesinde 6 megavat, arazi güneş santralleriyle de 14 megavat kurulu güce sahip olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Projenin sürdürülebilirliğini çok önemsiyoruz. Şimdilik AB kaynaklarıyla başladık, bundan sonrasını diğer okullarımızda da yapmak istiyoruz. Bakanlık olarak kendi bütçe kaynaklarımızla da yaptıklarımız var. Panellerden üretilen bu enerji tabii ki şebekeye veriliyor. Güneş panellerinden ürettiğimiz enerjiyle okullarımızın elektrik ihtiyacını karşılarken, tasarruf ettiğimiz kaynakla yeni eğitim yatırımları yapabileceğiz."

Güneş Enerjisi Sığınmacı Enerji Santrali Sığınmacılar Enerji Verimliliği 

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