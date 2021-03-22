HATAY - Markette çıkan yangın hasara neden oldu

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi - Yangından etkilenen ürünler - Alanda oluşan kalabalıkHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde, markette çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kurtuluş Caddesi'ndeki markette, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.Yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım