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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
HATAY - Lastiği patlayan tır kamyona çarptı

HATAY - Lastiği patlayan tır kamyona çarptı

- Olay yerindeki ambulans - Kaza yerinden görüntüler - Yola saçılan araç parçaları - Ekiplerin yol temizleme çalışması Hatay 'da lastiği patlayan tır kamyona çarptıHATAY (AA) - Hatay 'da, lastiği patlayan tırla kamyonun çarpıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Dörtyol ilçesi Toprakkale - İskenderun Otoyolunda, Besim Mercan yönetimindekİ 27 AAD 610 plakalı klinker yüklü tırın lastiği patladıktan sonra, aynı istikamette ilerleyen Ramazan Çelik yönetimindeki 31 AAP 427 plakalı kamyona çarptı.Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden açıldı.

Akkale Rakka 

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