Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
HATAY - Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

HATAY - Kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

- Ele geçirilen kaçak ürünler Hatay 'da kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındıHATAY (AA) - Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 zanlı yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen Serinyol Mahallesi'ndeki 6 iş yerinde ve İskenderun yolunda durdurdukları 2 otomobilde arama yaptı.İş yerlerinde 120 bin 800 makaron, kaçak 45 paket nargile tütünü, 2 bin 500 sigara kağıdı, 49 paket sigara, 55 puro ve 26 el feneri ile 5 litre sahte içki ele geçirildi.Otomobiller de kaçak 443 şarj kablosu, 398 şarj adaptörü, 260 kulaklık, 640 ekran koruyucu, 90 oyun aparatı, 40 telefon ve dizüstü bilgisayar standı ile çok sayıda cep telefonu aparatı bulundu.Kaçak ürünlerle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte İçki Kaçakçılık Operasyonu Dizüstü Bilgisayar Kaçakçılık Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement