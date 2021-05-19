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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
HATAY - İzolasyon malzemesi üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

HATAY - İzolasyon malzemesi üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

- Fabrikadan yükselen dumanlar - İtfaiyenin yangına müdahalesi - Fabrika sahipleri ve yakınlarının ağlamasıHATAY (AA) - Hatay merkez Antakya ilçesinde, izolasyon malzemesi üretim atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.Balıkçılar Çarşısı yakınlarındaki bir izolasyon malzemesi üretim atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevler, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü.Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İzolasyon Malzemesi Yükselen Yangına Müdahale 

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