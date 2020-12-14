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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - İskenderun Körfezi'nde kuvvetli rüzgar

HATAY - İskenderun Körfezi'nde kuvvetli rüzgar

- İskenderun Körfezi'nden görüntü - Açığa çekilen gemilerden görüntü - Denizin sahile taşmasından görüntüİskenderun Körfezi'nde kuvvetli rüzgarHATAY (AA) - İskenderun Körfezi'ndeki kuvvetli rüzgar nedeniyle gemiler açığa çekildi, tekneler barınağa sığındı.İlçede dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek etkisini arttıran kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.İskenderun Körfezi'ndeki yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle açığa çekilirken, balıkçı tekneleri de barınağa sığındı.Öte yandan seyir halindeki bir tırın taşıdığı konteyner de yola devrildi.

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