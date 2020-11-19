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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
HATAY - İskenderun'da orman yangını

HATAY - İskenderun'da orman yangını

- Yangından detaylar - Söndürme çalışmaları Hatay 'da orman yangını çıktıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

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