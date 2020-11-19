HATAY - İskenderun'da orman yangını (2)

- Yangından detaylar - Söndürme çalışmaları Hatay 'da orman yangını çıktıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı.Düğün Yurdu Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 16 arazöz ve ekipler yönlendirildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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