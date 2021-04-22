Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı

Hatay’ın Kırıkhan İlçesinde sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı

ekiplerin denetim yaparken detay

Para Cezası Gesi Emniyet Müdürlüğü Trol 

-ekipler sürücülerle konuşurken detay
-ekipler sürücülerin evraklarını incelerken
-ekipler ceza yazarken detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19:00’da başlayan ve 26 Nisan sabah saat 05.00’da bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik ekipleri şehrin önemli noktalarında denetim gerçekleştirirken yapılan denetim çalışmaları kapsamında trafiğe çıkan araçlar ve araç kullanıcılarının kısıtlamada izin belgelerinin kontrolü yapıldı. Ekipler, belgeli bir şekilde mazereti olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak, geçişlerine izin verirken, mazeret belgesi olmayan sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi. Denetim çalışmalarında izin belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yasal prosedürler uygulandı. (GKH
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Gaziantep Emniyetine Terör SaldırısıGaziantep Emniyetine Terör Saldırısı
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!Yatak Odasına Giren Polis Şok Oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement