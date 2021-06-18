Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

HATAY - Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

- Adliye önünde bekleyen jandarma aracı - Yakalanan şüphelilerin jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye girişi - Altınözü Adalet Sarayı Hatay ’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandıHATAY (AA) - Hatay 'ın Altınözü ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda organizatör olduğu iddia edilen Suriye uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.Karbeyaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Erbaşı Mahallesi'ndeki arazi kırsalında göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda içinde organizatör olduğu öne sürülen Suriye uyruklu A.Ş ve V.M'nin de olduğu 17 kişiyi yakaladı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş. ile V.M, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Yakalanan 15 kişi ise geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Jandarma Kaçak Akalan Göçmen Kaçakçılığı 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement