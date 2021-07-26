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HATAY - Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
HATAY - Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor

HATAY - Gadir-i Hum Bayramı kutlanıyor

- Alevi vatandaşların türbe ziyareti - Bayram yemeği "hirisi" hazırlanması - Bayram kutlamasına katılan Salih Akçay ile röportaj Hatay 'da Gadir - i Hum Bayramı kutlanıyorHATAY (AA) - Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir - i Hum Bayramı, Hatay 'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Sabahın ilk ışıklarıyla kentte bulunan türbelere gelen vatandaşlar dua etti, barış, huzur ve kardeşlik için dileklerde bulunarak buhur yaktı.Bayram dolayısıyla evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurbanların etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda odun ateşinde sabaha kadar pişirilmesiyle hazırlanan bayram yemeği "hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.Bayram kutlamasına katılan Salih Akçay, Gadir - i Hum Bayramı'nın dünyaya barış, kardeşlik ve güzellikler getirmesini diledi.Öte yandan, Gadir - i Hum Bayramı dolayısıyla kentteki birçok esnaf da dükkanlarını açmayarak, kutlamalara katıldı.

Türbe Ziyareti Esnaf 

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