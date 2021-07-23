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HATAY - Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

HATAY - Düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

- İtfaiye personelinin kuyuya inmesi - İtfaiye personelinin yavru kediyi kuyudan çıkarması - İtfaiye personelinin yavru kediyi elinde tutması Hatay 'da düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardıHATAY (AA) - Hatay 'ın Samandağ ilçesinde düştüğü kuyuda mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Sutaşı Mahallesi'ndeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.Çalışma başlatan itfaiye ekipleri, kuyuya halat yardımıyla inerek kedi yavrusunu mahsur kaldığı yerden çıkardı.Süt ve su ile beslenen kedi yavrusu, daha sonra salıverildi.

Mahsur Kaldı Su Bild Yavru Kedi 

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