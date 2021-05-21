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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
HATAY - Drone destekli trafik denetiminde 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza yazıldı

HATAY - Drone destekli trafik denetiminde 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza yazıldı

- Drone ile kuralları ihlal eden sürücülerin tespit edilmesi Hatay 'da drone destekli trafik denetiminde 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza yazıldıHATAY (AA) - Hatay 'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde, drone destekli trafik denetiminde kural ihlalleri belirlenen 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza uygulandı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İskenderun yolu Karaali Kavşağı ile Antakya Serinyol mevkisinde drone destekli denetim gerçekleştirdi.Kırmızı ışık, ters yön ve emniyet şeridi ihlali yapan araçları drone ile tespit eden trafik ekipleri, 73 sürücüye 44 bin 277 lira ceza verdi.Basınla paylaşılan görüntülere, sürücülerin kırmızı ışık ihlalleri yansıyor.

Kırmızı Işık Trafik Denetimi Emniyet Şeridi 

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