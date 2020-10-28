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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay’daki yangında hortum aracı uçurdu, içindeki iş kadını yaralandı

Hatay’daki yangında hortum aracı uçurdu, içindeki iş kadını yaralandı

Alevlerin fabrikaya yaklaşması

Fabrika Hastane İş Kadını Gesi Orman Yangını 

-Hortumun oluşması
-Hortumun aracı havaya kaldırması
-İş kadını Selma yılmaz'ın fotoğrafı

( HATAY ) HATAY

- Hatay’da çıkan orman yangını sonrasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edilirken, ortaya çıkan hortum görenlere korku dolu anlar yaşattı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edilirken, fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü ve aynı zamanda firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın beli kırıldı. Alevlerin yaklaştığı Sarıseki Mahallesi yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir filtre fabrikası, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu sırada fabrikanın önünde hortum oluştu. Firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu otomobil, hortuma kapıldı. Hortumun havaya kaldırdığı otomobil, bir süre sonra yere çakıldı. Yaralanan Yılmaz, çağrılan ambulansla Adana'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Beli kırıldığı belirlenen Yılmaz, tedaviye alındı. (GKH-
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