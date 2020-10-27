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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Hatay'daki yangında evleri yanmasın diye gözyaşlarıyla dua ettiler

Hatay'daki yangında evleri yanmasın diye gözyaşlarıyla dua ettiler

Evlerin yanması

Demirli Orman Yangını Yükselen 

- Bir kadının dua etmesi
- Vatandaşların evlerimiz yanıyor hava müdahalesi neden yok feryadı
- Yetkililer neden söndüremiyor feryadı
- İtfaiyenin gelmesi
- Bir adamın kova ile yangını söndürme çabası

( HATAY ) - HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yeniden alevlendi, şiddetlenen alevler Sarıseki mevkinde bulunan yerleşim yerlerine ulaştı. Evlerine ulaşan yangını gözyaşlarıyla takip eden vatandaşlar, evleri yanmasın dua ettiler. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddetiyle yeniden alevlendi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de yangını koordine ettiği alanda yükselen alevler sonrası Azganlık Mahallesi kısmen boşaltıldı. Diğer yandan alevlerin etkisini artırdığı Sarıseki Mahallesinde ise iki ev alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalede güçlük çektiği yangını gözyaşları arasında izleyen vatandaşlar evleri yanmasın diye dua ettiler. Havadan müdahale olmamasına tepki gösteren vatandaşlar "evlerimiz yanıyor" diye feryat ettiler. Yangına çeşitli bölgelerden de gelen çok sayıda arazözle müdahale sürüyor. (MBY
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