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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Hatay'daki yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale

Hatay'daki yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale

Helikopter gidişi

Demirli Gesi Orman Yangını Helikopter Trol 

-Duman çıkan yerler detay
-Tırın kepçe götürmesi
-Sahilden dumanların görülmesi

( HATAY ) - HATAY

- Hatay'daki orman yangınına sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale desteği de geldi. Bakan Pakdemirli'nin takip ve koordinesiyle söndürülmeye çalışılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangına helikopterlerle havadan ve çok sayıda arazözle de karadan müdahale sürüyor. Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Diğer yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapanan Payas-İskenderun Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı. Dün akşam saatlerinde yangının takip ve koordinesi için Hatay'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de alanda koordine çalışmalarını sürdürüyor. (MBY-
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