Hatay’daki Suriyeli mültecilere gıda ve giyecek yardımı

-HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı’nın açıklaması

-Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekci açıklaması

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( HATAY )- Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekci:- “Türk insanımızın misafirperverliğini, hayırseverliğini burada yansıtıyoruz” HATAY



- Tuzla Belediyesi, Türk Kızılayı ve HAYAD Derneği işbirliğiyle Suriyeli mültecilere gıda kolisi ve giyecek yardımı yaptı.Tuzla Belediyesi, Türk Kızılayı Tuzla Şubesi ve HAYAD Derneği’nin işbirliğiyle Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Kaletepe ve Torun mahallerinde çadırda yaşayan savaş mağduru Suriyelilere gıda kolisi ve giyecek yardımında bulundu. HAYAD Dernek Başkanı Rahmi Vardı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak 9 yıldır sahalarda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Bugün yaklaşık 7 yıl önce Kobani’den gelen Suriyeli kardeşlerimize Tuzla Belediyesi, Türk Kızılayı Tuzla Şubesiyle ortak bir proje içerisinde çadırlarımızda gıda ve giyecek yardımı yapacaklar. Bu yardımları buraya getiren Türk Kızılayı Tuzla Şubesi ve Tuzla Belediyesi’ne, Tuzla halkına çok teşekkür ediyoruz. Kobani'den gelen kardeşlerimize, Kobani’den gelen Kürt kardeşlerimize de hizmet ettik. Halep’den gelen kardeşlerimize de, Telafer’den gelen Türkmen kardeşlerimizde hizmet ettik. Bugünde buradayız gıda dağıtımı, elbise dağıtımı yapacağız” dedi.

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kömekci de, “Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı önderliğinde Tuzla sanayici işadamları, Tuzla Kızılay ve AFAD’la beraber güzel bir organizasyon yapıyoruz. Türk insanımızın misafirperverliğini, hayırseverliğini burada yansıtıyoruz. Allah inşallah bu Türk insanın kadirşinaslığını daim eyler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mehmet Metin de HAYAD Derneği ile birlikte mültecilerin hayat şartlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirterek katkıda bulunanlara teşekkür etti.Açıklamaların ardından yüzlerce kolilerde bulunan gıda ve giysi malzemeleri Suriyeli vatandaşların yaşadığı çadırlara dağıtıldı.



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