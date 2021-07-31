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Hatay'daki orman yangınında alevler evlere sıçradı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay'daki orman yangınında alevler evlere sıçradı

Hatay'daki orman yangınında alevler evlere sıçradı

Yangından görüntü

Yangın Ormanlı Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Evlerden detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan yangın bölgedeki bazı yerleşim yerlerine sıçradı. Habib-i Neccar Dağı Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgedeki bazı evlere sıçradı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. (FRT-
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