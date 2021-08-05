Hatay’daki orman yangınına karadan müdahale sürüyor

-Gece devam eden yangını kontrol altına alma çalışmalarına katılan itfaiye araçlarının yangın bölgesine gitmeler

-Vatandaşların yangın bölgesine traktörle su taşımaları

-Vatandaşların yangın bölgesindeki ekiplere gıda destek çalışmaları

-Vatandaşların araçları ile getirdikleri su ve gıdaların indirilmesi

-Vatandaşların yaptıkları destek ile ilgili düşünceleri röportaj

-Ormanlık alandan gecenin karanlığında yükselen alevler



( HATAY )-Yangın büyük oranda kontrol altında-Vatandaşlardan yangın ekiplerine gıda ve su desteği HATAY



- Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınma çalışması sürüyor. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken karadan ise söndürme çalışması aralıksız devam ediyor. Dörtyol ilçesi Şifalısu mevki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle gündüz saatlerinde TEM otoyolu yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter, karadan ise 50 arazöz ve su tankı, 5 dozer ve 250 personel ile yangını kontrol altına almak için çalışma başlatılmıştı. Havanın kararması ile havadan yürütülen çalışmalara ara verildiği yangında karadan yapılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Yangının kontrol altına alma çalışmalarına vatandaşlarda büyük destek veriyor. Traktörlerin arkasına taktıkları su tankları ile yangına müdahale eden ekiplere su desteğinde bulunuyorlar. Söndürme çalışmalarına katılan araçların sevk edildiği Kuzuculu mahallesi Deliçay köprüsü önünde bulunan alana akın eden vatandaşlar ve STK’lar yangınla mücadele eden personellere su, ayran, yanık merhemi, ağrı kesici, gıda desteğinde bulunuyorlar. Büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilen yangını söndürme çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) da destek verdiği söndürme çalışmalarına, çevredeki vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. MSB: 160 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Hatay Valiliği'nin talebi üzerine Dörtyol ilçesinde başlayan yangına müdahale için 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 160 personel görevlendirilmiştir" denildi.

