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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Hatay'daki orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı

Evlere sıçrayan yangından detaylar

( HATAY ) - HATAY

Orman Yangını Trol 


- Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine de sıçradı. Yangına müdahale sürerken birçok ev alevlerin arasında kaldı. Yangın, ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi Akarca mevkinde çıktı. Yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarında etkisiyle hızla ilerledi. Yerleşim yerlerine sıçrayan yangın sonrası birçok ev alevlerin arasında kaldı. Tehdit altında olan evler tahliye edilirken, ekipler yerleşim yerlerine ulaşan yangının kontrol altına alınması için müdahaleyi sürdürüyor. (MBY-
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