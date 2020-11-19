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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Yanan alandan detay

Başsavcı Orman Yangınları Başsavcılığı Orman Yangını Trol 

-Söndürme çalışmalarından detay
-Takviye gelen ekiplerden detay

( HATAY )- 3 hektarlık alanın kül olduğu yangında soğutma çalışmaları sürüyor HATAY

- Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. Son zamanda adı orman yangınlarıyla anılan İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde çıkan çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada çıkan orman yangınında Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 3 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili olarak Cumhuriyet başsavcılığının soruşturma başlattığı öğrenildi. (MBY
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