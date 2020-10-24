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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Hatay’daki kazada otomobil ikiye bölündü: 2’si ağır 8 yaralı

Hatay’daki kazada otomobil ikiye bölündü: 2’si ağır 8 yaralı

Kazayı gören vatandaşlar tarafından çekilen kaza yeri görüntüleri

Sağlık Ekibi Trafik Kazası Devlet Hastanesi Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-Görüntülerde; Kazaya karışan araçların görüntüsü
-Kaza yerinin güvenlik şeridine alınması
-İtfaiye ve ambulansların kaza yerine gelişi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil adeta ortadan ikiye bölündü, 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Çaylı mahallesi Cennet Ana caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Erden (34) idaresindeki 80 EE 399 plakalı Fiat Şahin marka orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Sabri Taştekin (66) idaresindeki 31 PF 450 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi ve trafik ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yardımına sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Meydana gelen kazada araç sürücüleri Ali Erdan ve Sabri Taştekin ile yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar sağlık ekiplerince devlet hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındığı, araçta yolcu olarak bulunan Miskin Sezer ve Ali Taştekin’in durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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