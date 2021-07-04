Hatay'da zincirleme trafik kazası: 4 otomobil birbirine girdi, 1 kişi yaralandı

- Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi Edinilen bilgiye göre, kaza, Samandağ- Antakya karayolu üzerinde bulunan Kuşalanı Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 BNK 411, 31 D 1316, 27 DK 065 ve 06 DVT 16 plakalı otomobiller zincirleme kaza yaptı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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