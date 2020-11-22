Hatay’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı... O anlar kamerada



- Hatay’ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına otomobil çarptı. Yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, İlçeye bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Ç.K, hakimiyetindeki 31 SU 723 plakalı otomobili ile yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Tunç (81) isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Yaşlı kadının yardımına çevredekiler yetişirken kadının bacağından yaralandığı tespit edildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi geldi. Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın saatler sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



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