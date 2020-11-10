Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Hatay'da yaşayan Azerbaycanlı kadının Dağlık Karabağ sevinci

Hatay'da yaşayan Azerbaycanlı kadının Dağlık Karabağ sevinci

- Azerbaycanlı Sudaba Aliyeva Belgiç'in açıklamasıHATAY (AA) - Hatay 'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Azerbaycanlı Sudaba Aliyeva Belgiç, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını, sevinç gözyaşlarıyla kutladı.Karabağ bölgesinde dünyaya gelen ancak Ermenistan'ın işgali sonrası Bakü'ye yerleşmek zorunda kalan Belgiç, yaklaşık 2 yıl önce de evlilik nedeniyle Dörtyol ilçesine yerleşti.Burada terzilik yapan Belgiç AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlerdir televizyonun başından ayrılmadığını, uzakta olmasına rağmen gönlünün hep Karabağ'da olduğunu söyledi.

İş yerinde Türk ve Azerbaycan Bayrağı astığını anlatan Belgiç, gözyaşları içerisinde şunları kaydetti:"Bugün bizim en güzel günlerimizden biri. Bunu gözyaşlarımla ifade etmek mümkündür. Başta Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan Bey olmak üzere bütün Türk dünyasının gözü aydın olsun. Burayı gurbet saymıyorum, burası Türkiye. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, askerlerimize güç kuvvet versin, hepsini candan seviyorum. Öz vatanımda olmasam da yüreğim vatan aşkıyla dövünüyor. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye'm."

Televizyon Bild Muhabir İlham Gesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Azerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk FotoğraflarAzerbaycan-Ermenistan Sınırındaki Çatışmadan İlk Fotoğraflar
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İlham Verici Doğa Fotoğraflarıİlham Verici Doğa Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement