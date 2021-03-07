Hatay’da yasaksız ilk pazarda sahillere akın ettiler

-Sahildeki vatandaşlar

-Oturanlar, yürüyenler

-Sahil kenarında park etmiş araçlar

-Oturanlar

-Yürüyüş yapanlar

-Araç trafiği

-Sahilden genel görüntü

-Dinlenenler

-Oyuncak arabalara binen çocuklar

-Yola karşılıklı park yapan araçlar



( HATAY ) HATAY



- Sokağa çıkma kısıtlamasının yaklaşık üç ay sonra kaldırıldığı ilk pazar gününde Hataylılar, sahillere akın etti. Korona virüs tedbirleri nedeniyle üç aydır tüm yurtta uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu haftadan itibaren şehirlerin korona virüs yoğunluğuna göre belirlendi. Hatay’ın Samandağ ilçesinde üç aydır ilk defa pazar günü sokağa çıkanlar ise sahillere akın etti. Kimileri sahilde yürüyüş yaptı, kimileri oturdu.



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